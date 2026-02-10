Régénération Evident.E Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-16 11:00 – 16:00

Gratuit : oui prix libre Entrée gratuite sans inscription une boîte à don est mis à disposition dans les locaux pour pouvoir continuer à vous proposer des événements au plus bas prix. Tout public

Du Lundi 2 février au vendredi 27 février – aux horaires d’ouverture habituels???? Notre artiste résidente Fani – Evident.E de la Boucherie des arts expose et fait évoluer son travail tout au long du mois.Temps de performances à suivre sur nos réseaux sociaux.Street art : tableaux, textiles et planches en bois.????Vernissage et temps de médiation Jeudi 12 février à partir de 18h30

Maison des femmes – Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

