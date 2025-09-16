Regénérez vos fraisiers Maison du Jardinage et du compostage Paris 12ème
Regénérez vos fraisiers Maison du Jardinage et du compostage Paris 12ème mardi 16 septembre 2025.
[Atelier pratique ]
Comment multiplier facilement les fraisiers. Quels soins apporter aux plants pour récolter des fraises.
Le mardi 16 septembre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit sous condition
Inscription en ligne obligatoire
Public adultes.
Maison du Jardinage et du compostage 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème
+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature