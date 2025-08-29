Reggae Dub Centrale 7 Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu

Concert BIM Centrale 7

Nyoiseau Lieu-dit Le Bois Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Le vendredi 7 novembre 2025, à partir de 19h, à Centrale 7 Carreau de la Mine, se tiendra le concert du Bénin International Musical (BIM).

Ce groupe unique revisite le rock et le rap en y insufflant l’énergie et les rythmes vodoun, renouant ainsi avec leurs racines africaines. Chaque prestation est une véritable cérémonie contemporaine, offrant au public une expérience musicale et culturelle exceptionnelle.

Restauration sur place. .

Nyoiseau Lieu-dit Le Bois Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 01 27 08

English :

On Friday, November 7, 2025, starting at 7pm, at Centrale 7 ? Carreau de la Mine, the Bénin International Musical (BIM) concert will be held.

German :

Am Freitag, den 7. November 2025, findet ab 19 Uhr im Centrale 7? Carreau de la Mine, findet das Konzert von Bénin International Musical (BIM) statt.

Italiano :

Venerdì 7 novembre 2025, dalle ore 19.00, presso la Centrale 7 ? Carreau de la Mine, si terrà il concerto del Benin International Musical (BIM).

Espanol :

El viernes 7 de noviembre de 2025, a partir de las 19.00 horas, en Centrale 7 ? Carreau de la Mine, se celebrará el concierto Benin International Musical (BIM).

