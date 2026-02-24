REGGAE NIGHT PARTY- 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois

REGGAE NIGHT PARTY- 21320 Pouilly en Auxois

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d'Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Break at Jane's vous propose une soirée sous le signe du reggae de toute les époques. Le 14 Mars à partir de 20H30, notre DJ KIKOF saura nous régaler des ces mélodies exotiques. La bonne humeur, la joie et une ambiance festive sont attendues. Nous en profiterons pour tester vos connaissances en matière de reggae Ska .

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

