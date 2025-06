« REGGIANI… SSIMO » Rieux-Minervois 29 juin 2025 17:00

Aude

« REGGIANI… SSIMO » 20 Rue du Château Rieux-Minervois Aude

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-06-29 17:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

« REGGIANI… SSIMO »

Plus qu’un simple hommage à l’une des figures majeures de la chanson française, ce spectacle est né de l’envie du chanteur-comédien Pascal Carré d’interpréter le répertoire des auteurs qui ont écrit de véritables pépites pour Serge Reggiani, de Boris Vian et Jacques Prévert à Jean-Loup Dabadie, Georges Moustaki, Serge Gainsbourg et Claude Lemesle, pour n’en citer que quelques-uns. Mais aussi les poèmes qu’il a choisis et mis en musique, pour que l’acteur apparaît sur scène au même titre que le chanteur, de Rimbaud à Baudelaire, en passant par Dimey, Apollinaire, Vidalie, Cocteau, Hugo et tant d’autres.

Accompagné au piano par Guillaume Jeanne, au violoncelle par Nicolas Seigle et au violon par l’incontournable Marc Vieillefon, ce quatuor nous entraîne dans une histoire pleine de tendresse, d’amour et de poésie issue du répertoire de Serge Reggiani.

20 Rue du Château

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com

English :

« REGGIANI… SSIMO »

More than just a tribute to one of the major figures of French chanson, this show was born of singer-actor Pascal Carré’s desire to perform the repertoire of authors who wrote veritable nuggets for Serge Reggiani, from Boris Vian and Jacques Prévert to Jean-Loup Dabadie, Georges Moustaki, Serge Gainsbourg and Claude Lemesle, to name but a few. But also the poems he has chosen and set to music, so that the actor appears on stage in the same way as the singer, from Rimbaud to Baudelaire, via Dimey, Apollinaire, Vidalie, Cocteau, Hugo and so many others.

Accompanied on piano by Guillaume Jeanne, on cello by Nicolas Seigle and on violin by the inimitable Marc Vieillefon, this quartet draws us into a story full of tenderness, love and poetry from Serge Reggiani’s repertoire.

German :

« REGGIANI … SSIMO »

Diese Aufführung ist mehr als nur eine Hommage an eine der wichtigsten Figuren des französischen Chansons. Sie entstand aus dem Wunsch des Sängers und Schauspielers Pascal Carré, das Repertoire der Autoren zu interpretieren, die für Serge Reggiani wahre Nuggets geschrieben haben, von Boris Vian und Jacques Prévert über Jean-Loup Dabadie, Georges Moustaki, Serge Gainsbourg und Claude Lemesle, um nur einige zu nennen. Aber auch die Gedichte, die er ausgewählt und vertont hat, damit der Schauspieler auf der Bühne genauso erscheint wie der Sänger, von Rimbaud bis Baudelaire, über Dimey, Apollinaire, Vidalie, Cocteau, Hugo und viele andere.

Begleitet am Klavier von Guillaume Jeanne, am Cello von Nicolas Seigle und an der Violine von dem unvermeidlichen Marc Vieillefon, entführt uns dieses Quartett in eine Geschichte voller Zärtlichkeit, Liebe und Poesie aus dem Repertoire von Serge Reggiani.

Italiano :

« REGGIANI… SSIMO »

Più che un omaggio a una delle maggiori figure della chanson francese, questo spettacolo nasce dal desiderio del cantante-attore Pascal Carré di mettere in scena il repertorio di autori che hanno scritto vere e proprie pepite per Serge Reggiani, da Boris Vian e Jacques Prévert a Jean-Loup Dabadie, Georges Moustaki, Serge Gainsbourg e Claude Lemesle, solo per citarne alcuni. Ma anche le poesie che ha scelto e musicato, in modo che l’attore appaia sulla scena allo stesso modo del cantante, da Rimbaud a Baudelaire, passando per Dimey, Apollinaire, Vidalie, Cocteau, Hugo e tanti altri.

Accompagnato al pianoforte da Guillaume Jeanne, al violoncello da Nicolas Seigle e al violino dall’inimitabile Marc Vieillefon, questo quartetto ci accompagna in un viaggio pieno di tenerezza, amore e poesia dal repertorio di Serge Reggiani.

Espanol :

« REGGIANI… SSIMO »

Más que un homenaje a una de las grandes figuras de la chanson francesa, este espectáculo nace de la voluntad del cantante-actor Pascal Carré de interpretar el repertorio de autores que escribieron verdaderas pepitas para Serge Reggiani, desde Boris Vian y Jacques Prévert hasta Jean-Loup Dabadie, Georges Moustaki, Serge Gainsbourg y Claude Lemesle, por citar algunos. Pero también los poemas que ha elegido y musicado, para que el actor aparezca en escena del mismo modo que el cantante, de Rimbaud a Baudelaire, pasando por Dimey, Apollinaire, Vidalie, Cocteau, Hugo y tantos otros.

Acompañado al piano por Guillaume Jeanne, al violonchelo por Nicolas Seigle y al violín por el inimitable Marc Vieillefon, este cuarteto nos lleva por un viaje lleno de ternura, amor y poesía del repertorio de Serge Reggiani.

