REGGIANISSIMO Béziers

REGGIANISSIMO

Pascal Carré et son quatuor font revivre sur scène les trésors écrits pour Serge Reggiani une traversée poétique entre émotion, tendresse, amour et chansons inoubliables.

Plus qu’un simple hommage à l’une des grandes voix de la chanson française, ce spectacle naît de l’envie du chanteur-comédien Pascal Carré de faire revivre sur scène les trésors écrits pour Serge Reggiani par de grands auteurs.

Accompagné de Guillaume Jeanne au piano, Nicolas Seigle au violoncelle et de l’incontournable Marc Viellefon au violon, le quatuor entraîne le public dans une traversée émotive, entre tendresse, amour et poésie, au cœur du répertoire de Monsieur Serge Reggiani.

English :

Pascal Carré and his quartet bring to life on stage the treasures written for Serge Reggiani: a poetic journey through emotion, tenderness, love and unforgettable songs.

German :

Pascal Carré und sein Quartett lassen die für Serge Reggiani geschriebenen Schätze auf der Bühne wieder aufleben: eine poetische Reise zwischen Emotion, Zärtlichkeit, Liebe und unvergesslichen Liedern.

Italiano :

Pascal Carré e il suo quartetto portano in scena i tesori scritti per Serge Reggiani: un viaggio poetico attraverso l’emozione, la tenerezza, l’amore e canzoni indimenticabili.

Espanol :

Pascal Carré y su cuarteto dan vida sobre el escenario a los tesoros escritos para Serge Reggiani: un viaje poético a través de la emoción, la ternura, el amor y canciones inolvidables.

