Reggie Washington feat Ravi Coltrane David Gilmore & Gene Lake Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Reggie Washington feat Ravi Coltrane David Gilmore & Gene Lake

Mardi 9 décembre 2025 de 20h30 à 22h30. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 21 EUR

Début : 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09 22:30:00

2025-12-09

La Meson se met à l’Œuvre (en coproduction avec La Meson)

C’est le grand retour de notre ami Reggie Washington à Marseille, et il revient en mode Dream Team avec le cultissime Ravi Coltrane au sax, l’incandescent David Gilmore à la guitare, et le redoutable Gene Lake à la batterie.



Un quartet taillé pour le feu !



Depuis plus de 30 ans, Reggie fait vibrer la planète jazz aux côtés de Branford Marsalis, Roy Hargrove, Steve Coleman, Cassandra Wilson, The Headhunters et tant d’autres. Son groove, entre jazz, funk, R&B, world et soul, est une explosion de vie.Sur scène, son énergie traverse la salle directe, puissante, contagieuse.



Les chemins de Reggie, Ravi, David et Gene se croisent depuis des décennies quatre musiciens passés par les sphères de Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, Roy Haynes, Joe Zawinul… Autant dire des carrières constellées de légendes



Un quartet qui allie amitié, groove, puissance et mélodie.



Jubilatoire et immanquable ! .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

