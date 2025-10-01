Régine propose Coach couture Rue du Collège Loudun
Régine propose Coach couture Rue du Collège Loudun mercredi 1 octobre 2025.
Régine propose Coach couture
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
2025-10-01
Vous avez un problème de couture ? de patron ? de machine ?
Régine vous accompagne !
Venez avec votre projet
Participation 5€ svp sur inscription .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
