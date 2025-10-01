Régine propose Coach couture Rue du Collège Loudun

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Vous avez un problème de couture ? de patron ? de machine ?

Régine vous accompagne !

Venez avec votre projet

Participation 5€ svp sur inscription .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

