Régine Tonic’ Langeac

Régine Tonic’ Langeac mercredi 16 juillet 2025.

Régine Tonic’

Place de la Halle Langeac Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Régine tonic’ mixe vinyl only ! Une DJ avec ses platine pour nous faire danser

Place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

Régine tonic’ mixes vinyl only! A DJ with a turntable to make us dance

German :

Régine tonic’ mixe vinyl only! Eine DJane mit ihren Plattenspielern, um uns zum Tanzen zu bringen

Italiano :

Régine tonic’ mixa solo vinili! Una DJ con i suoi giradischi per farci ballare

Espanol :

Régine tonic’ ¡sólo mezcla vinilos! Una DJ con sus tocadiscos para hacernos bailar

L’événement Régine Tonic’ Langeac a été mis à jour le 2025-06-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier