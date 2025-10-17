Région Big Bang Emploi Le Mans

Région Big Bang Emploi Le Mans vendredi 17 octobre 2025.

Région Big Bang Emploi

Circuit Bugatti Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-17

La Région organise le 3ème Big Bang de l’emploi.

Région Big Bang emploi au Mans l’événement pour transformer l’essai avec les recruteurs

RDV les 17 et 18 octobre au Circuit des 24 heures du Mans pour rencontrer sur 2 jours 100 recruteurs de proximité, découvrir les métiers des grandes entreprises régionales qui recrutent et être accompagné pour votre évolution professionnelle sur l’espace Changer de métier .

Entrée libre, de 9h30 à 17h30 le vendredi, de 9h30 à 16h le samedi.

Découvrez le programme et les entreprises présentes. .

Circuit Bugatti Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

The Region organizes the 3rd Big Bang de l’emploi.

German :

Die Region organisiert den 3. Big Bang of Employment.

Italiano :

La Regione organizza il 3° Big Bang per l’occupazione.

Espanol :

La Región organiza el 3er Big Bang por el empleo.

L’événement Région Big Bang Emploi Le Mans a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Le Mans