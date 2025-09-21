Région Hauts-de-France Visite institutionnelle Lille

151 avenue du président Hoover Lille Lille Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21 17:45:00

Date(s) :

2025-09-21

Situé au 151 avenue du Président Hoover à Lille, le siège de Région vous ouvre ses portes. Avec près de 51 000 m², ce bâtiment HQE (haute qualité environnementale), est doté d’un signal, beffroi de verre de 67 mètres de haut, qui marque la symbolique forte d’appartenance du bâtiment à la région.

Au programme, la visite des espaces dans lesquels les élus et les agents régionaux exercent leur fonction le hall d’accueil, l’hémicycle, la salle de la commission permanente, les salons de réception et le bureau du Président. Le public pourra également assister à une simulation de vote de délibération dans l’hémicycle.

Durée 45 min .

151 avenue du président Hoover Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 74 27 48 53 jep2024@hautsdefrance.fr

