Région Hauts-de-France – Visite libre / exposition « Patrimoine architectural des Hauts-de-France » Siège de Région Hauts-de-France Lille

Région Hauts-de-France – Visite libre / exposition « Patrimoine architectural des Hauts-de-France » Dimanche 21 septembre, 09h00, 14h00 Siège de Région Hauts-de-France Nord

Visite libre – Gratuit

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette exposition présente une sélection de photographies issues de la photothèque l’Inventaire général du Patrimoine culturel des Hauts-de-France présentant quelques éléments remarquables du patrimoine architectural de la région.

Siège de Région Hauts-de-France 151 avenue du président Hoover Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0374274853 https://www.hautsdefrance.fr/jep-2024 Avec près de 51 000 m², le Siège de Région est un bâtiment HQE (haute qualité environnementale), doté d’un signal, beffroi de verre de 67 mètres de haut, qui marque la symbolique forte d’appartenance du bâtiment à la région.

Au programme, la visite des espaces dans lesquels les élus et les agents régionaux exercent leur fonction : le hall d’accueil, l’hémicycle, la salle de la commission permanente, les salons de réception et le bureau du Président. Le public pourra également assister à une simulation de vote de délibération dans l’hémicycle. Enfin, une montée en haut du signal, et une promenade sur les toits terrasse complètent le programme. Métro 2 : Lille Grand Palais, Liane 90 et Citadine : Siège de Région, V’Lille n°63 : Hôtel de Région

Journées européennes du patrimoine 2025

© Michaël Lachant – Région Hauts-de-France