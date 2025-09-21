Région Hauts-de-France Visite panoramique des toits Lille
Région Hauts-de-France Visite panoramique des toits Lille dimanche 21 septembre 2025.
Région Hauts-de-France Visite panoramique des toits
151 avenue du président Hoover Lille Lille Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21 10:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Monter au 7ème étage du siège de la Région pour profiter de son point de vue exceptionnel sur la ville de Lille.
15 personnes par groupe
Durée 1 h .
151 avenue du président Hoover Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 74 27 48 53 jep2024@hautsdefrance.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Région Hauts-de-France Visite panoramique des toits Lille a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme