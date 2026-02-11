Région Pays de la Loire Tour

Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Pour sa 4ème édition, la Région Pays de la Loire Tour lance les hostilités depuis l’Abbaye de Fontevraud !

Etape 1 Fontevraud-l’Abbaye Vertou

Le grand départ de cette édition est donné au cœur de l’Abbaye royale de Fontevraud. Les coureurs prendront la direction de l’Ouest et emprunteront les routes accidentées des vallées du Layon, de l’Aubance et des Mauges pour rejoindre celles du pays Nantais et de son circuit final à Vertou.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 7 avril 2026. .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60

English :

For its 4th edition, the Pays de la Loire Tour launches hostilities from Fontevraud Abbey!

