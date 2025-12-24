Région Pays de la Loire Tour, Le Mans
Région Pays de la Loire Tour, Le Mans vendredi 10 avril 2026.
Région Pays de la Loire Tour
Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Le Région Pays de la Loire Tour est de retour du 7 au 10 avril 2026 !
L’ultime étape du RPDLT se terminera encore une fois dans les rues du Mans pour voir s’imposer l’homme fort de cette édition. Une étape vallonnée à travers la Sarthe au départ de Brûlon attendra les coureurs pour rejoindre Le Mans et son circuit final qui offre aucun répit avec l’enchainement à plusieurs reprises du Mur de Gazonfier long de 400m avec des pentes de 12 à 20% et la côte de Saint Blaise. La bataille sera intense pour la victoire d’étape et le classement général.
Programme détaillé à venir… .
Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Région Pays de la Loire Tour returns from April 7 to 10, 2026!
L’événement Région Pays de la Loire Tour Le Mans a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Le Mans