Région Pays de la Loire Tour

Le Mans Sarthe

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Le Région Pays de la Loire Tour est de retour du 7 au 10 avril 2026 !

L’ultime étape du RPDLT se terminera encore une fois dans les rues du Mans pour voir s’imposer l’homme fort de cette édition. Une étape vallonnée à travers la Sarthe au départ de Brûlon attendra les coureurs pour rejoindre Le Mans et son circuit final qui offre aucun répit avec l’enchainement à plusieurs reprises du Mur de Gazonfier long de 400m avec des pentes de 12 à 20% et la côte de Saint Blaise. La bataille sera intense pour la victoire d’étape et le classement général.

Programme détaillé à venir… .

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

The Région Pays de la Loire Tour returns from April 7 to 10, 2026!

