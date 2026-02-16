Région Pays de la Loire Tour

Place Ambroise de Loré Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09 17:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Sainte-Suzanne Ville d’arrivée d’une course cycliste professionnelle !

Le jeudi 9 avril 2026, notre commune aura l’honneur d’être ville d’arrivée d’une étape de la course cycliste professionnelle organisée par la Région des Pays de la Loire, en partenariat avec la Communauté de communes des Coëvrons et la commune de Sainte Suzanne-et-Chammes.

Cette troisième étape partira d’Avrillé (Maine-et-Loire) pour Sainte-Suzanne-et-Chammes. Après le départ du Maine-et-Loire, les coureurs découvriront des routes plus sinueuses et vallonnées de la Mayenne avec 2.800 m de dénivelé positif. Le circuit final, long de 16 km, proposera 300 m de dénivelé positif par tour. L’arrivée sera jugée au sommet de la côte de la route de Saulges, promettant un final spectaculaire !

Circulation et stationnement:

Attention le jeudi 9 avril 2026, la totalité du centrebourg de Sainte-Suzanne sera fermée à la circulation et au stationnement Rue de la Libération, Route des Coëvrons et Rue du Camp des Anglais. .

Place Ambroise de Loré Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sainte-Suzanne: finish of a professional cycling race!

L’événement Région Pays de la Loire Tour Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons