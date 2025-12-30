REGIS LASPALES COMEDIE LE MANS Le Mans

REGIS LASPALES Début : 2026-02-17 à 18:30. Tarif : – euros.

Pour la première fois de sa carrière, Régis LASPALÈS est seul sur scène.On retrouve cette voix singulière, ce rythme inimitable, cette façon unique d’observer le monde et d’en révéler l’absurdité avec un calme désarmant. Régis s’amuse de tout : les gaufres, le couple, les scanners médicaux, le poulet reconstitué, les usines de mayonnaise, les discours politiques, les rêves qui dérapent, les catastrophes annoncées…Il transforme la moindre situation en petite fresque comique, où le réel bascule doucement vers une poésie inattendue.Il résume lui-même sa démarche : « J’ai décrit mes rêves et l’absurdité du monde, les choses auxquelles j’ai un peu échappé. Le quotidien traversé par une folie poétique. » Parle enfin. est un one man show, tendre, surprenant, où l’on découvre un Régis LASPALÈS plus personnel que jamais, fidèle à son art : celui de faire rire en racontant ce que personne d’autre ne raconterait comme lui.Il parle. Vous riez. Et ça continue bien après la sortie du théâtre.

COMEDIE LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000 Le Mans 72