RÉGIS LASPALES parle enfin Comédie Le Mans Le Mans
RÉGIS LASPALES parle enfin Comédie Le Mans Le Mans mardi 17 février 2026.
RÉGIS LASPALES parle enfin
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 18:30:00
fin : 2026-02-19 20:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Prochainement à Comédie Le Mans…
.
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Coming soon to Comédie Le Mans…
L’événement RÉGIS LASPALES parle enfin Le Mans a été mis à jour le 2026-02-12 par CDT72