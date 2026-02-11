RÉGIS MAILHOT, LES NOUVEAUX RIDICULES HUMOUR AU VITRIOL ET VÉRITÉS QUI PIQUENT Toulouges
Place Abelanet Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : 25 – 25 – 25
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Une soirée à ne pas manquer si vous aimez l’humour fin, impertinent et cash. Tout public à partir de 10 ans.
Place Abelanet Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 51 11
An evening not to be missed if you like fine, impertinent, straightforward humor. For audiences aged 10 and over.
