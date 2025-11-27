RÉGIS MAILHOT – LES NOUVEAUX RIDICULES – THEATRE DES DEUX ANES Paris

RÉGIS MAILHOT – LES NOUVEAUX RIDICULES Début : 2026-01-24 à 21:00. Tarif : – euros.

RÉGIS MAILHOT – LES NOUVEAUX RIDICULESÀ une époque où le second degré est devenu une température, Mailhot passe au vitriol l’asile à ciel ouvert de notre époque instagrammée. Al-Qaïda du radis, féministes en niqab, altermondialistes en Stan Smith, wokes en uniformes, politiciens en col roulé, vendeurs de tolérance sans échantillon, non binaires à la pensée binaire, antiracistes pas blanc blanc, épidémiologistes de TikTok… Tout y passe, lui y compris ! Avec au compteur 3500 chroniques, 600 politiques accrochés au mur et 1 ulcère, le célèbre chroniqueur radio et pilier de la revue de presse de Paris Première, révélé au Fou du roi sur France Inter et RTL, revient avec un spectacle décapant entre stand-up, sketch et sa revue de presse hilarante. Une véritable bouffée d’air frais au milieu du politiquement correct.ÉQUIPE ARTISTIQUEDe et avec REGIS MAILHOTDurée du spectacle : 1h30MAILHOT vu par la PRESSE :LE FIGARO : Une plume trempée dans du kérosène. Hilarant »AUJOURD’HUI EN FRANCE « Décapant, étincelant. On aime Régis Mailhot”MARIANNE : Un vrai talent de sniper pour canarder idées reçues et fausses valeurs » LE MONDE : Corrosif et sarcastique ! L’EXPRESS : « féroce et hilarant »TELERAMA : « Hyper cinglant ! FRANCE INFO : Sale gosse doué en explosif. LE NOUVEL OBS : un vrai régal LE CANARD ENCHAINE : Une irrévérence qui fait mouche”LES INROCKS : L’acide caustique »

THEATRE DES DEUX ANES 100 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75