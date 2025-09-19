Régis PERRAY — “Motifs roubaisiens” Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix

Régis PERRAY — “Motifs roubaisiens” Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix 19 – 21 septembre Entrée libre

Régis Perray présente sa collecte de papiers peints réalisée à Roubaix. En détapissant des maisons vouées à la rénovation ou à la démolition, ces lés constituent de véritables morceaux de mémoire.

**Du 19 au 21 septembre 2025**

**Vernissage vendredi 19 septembre à partir de 18:00**

**Rencontre avec l’artiste dimanche 21 septembre à 16:30 et lecture à haute voix d’extrait de “Les Mots Propres”.**

**Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025Régis Perray revient à Roubaix en micro résidence pour détapisser des maisons de différents quartiers d’une ville en pleine évolution urbaine.** La Fabrique des Quartiers, la Ville de Roubaix ont mis à sa disposition plusieurs biens privés en voie de rénovation ou de démolition pour y poursuivre sa campagne de détapissage. Geste qu’il a entrepris au sein de maisons à Saint-Gildas-de-Rhuys, Aixe-sur-Vienne, Paris, Beaucouzé, Cesson-Sévigné et le Roaliguen. Soit un total de 754,17 mètres de lés de papiers peints délicatement décollés depuis juillet 2024.

**Sa récolte sur notre territoire rejoindra sa collection** de rouleaux, carnets et échantillons, qui grandit comme si elle était toutes les surfaces intérieures des maisons, des châteaux et des habitations du Monde.

Cette collection est à l’origine de la série « Oh le sale gosse ! »

[https://www.regisperray.eu/](https://www.regisperray.eu/)

M° ligne 2 Gare Jean Lebas – Bus n° 30 – 33 – CIT5 – Z6 – Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord