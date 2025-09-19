Régis PERRAY — “Motifs roubaisiens” Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix

Régis PERRAY — “Motifs roubaisiens” Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix vendredi 19 septembre 2025.

Régis PERRAY — “Motifs roubaisiens” 19 – 21 septembre Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Du 19 au 21 septembre 2025

Vernissage vendredi 19 septembre à partir de 18:00

Rencontre avec l’artiste dimanche 21 septembre à 16:30 et lecture à haute voix d’extrait de “Les Mots Propres”.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025Régis Perray revient à Roubaix en micro résidence pour détapisser des maisons de différents quartiers d’une ville en pleine évolution urbaine. La Fabrique des Quartiers, la Ville de Roubaix ont mis à sa disposition plusieurs biens privés en voie de rénovation ou de démolition pour y poursuivre sa campagne de détapissage. Geste qu’il a entrepris au sein de maisons à Saint-Gildas-de-Rhuys, Aixe-sur-Vienne, Paris, Beaucouzé, Cesson-Sévigné et le Roaliguen. Soit un total de 754,17 mètres de lés de papiers peints délicatement décollés depuis juillet 2024.

Sa récolte sur notre territoire rejoindra sa collection de rouleaux, carnets et échantillons, qui grandit comme si elle était toutes les surfaces intérieures des maisons, des châteaux et des habitations du Monde.

Cette collection est à l’origine de la série « Oh le sale gosse ! »

https://www.regisperray.eu/

M° ligne 2 Gare Jean Lebas – Bus n° 30 – 33 – CIT5 – Z6 – Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine

#BARRbx #iloverbx #hellolille #HDF #Nord #JournéesDuPatrimoine #papierpeint #wallpaper #vintagewallpaper #wallpaperflower #detapisser #watercolor #dessin #dessincontemporain #peinture #contemporarydrawings #drawingnow #collage #fleur #workonpaper #wallpaperhistory #abstraction #workshop #artcollector #abstractdrawing #contemporaryart #regisperray #ohlesalegosse

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.regisperray.eu/ »}]

Régis Perray présente sa collecte de papiers peints réalisée à Roubaix. En détapissant des maisons vouées à la rénovation ou à la démolition, ces lés constituent de véritables morceaux de mémoire. #BARRbx#BARRbx #JournéesDuPatrimoine

© Régis Perray : Détapissage d’une maison bientôt démolie, pendant Formats Résidence d’Artistes à Beaucouzé en avril-mai 2025