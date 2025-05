Règlement de couple – La Comédie du Finistère Brest, 29 mai 2025 21:00, Brest.

Finistère

Règlement de couple La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 21:00:00

fin : 2025-05-30 22:15:00

Date(s) :

2025-05-29

2025-05-30

2025-06-01

Certains sont faits pour vivre à deux, mais pas ensemble…

Après des années de vie commune et deux enfants, Ludo et Sophie se sont séparés pour le meilleur et pour le pire.

Ont-ils pris la bonne décision ? L’amour a t-il une date de péremption ?

Ludo et Sophie vont découvrir les sites de rencontres, sortir avec quelqu’un de plus jeune, gérer les ados ou, pourquoi pas, se remettre ensemble.

Le débat est ouvert et ils vous invitent à en discuter avec eux !

Informations pratiques

Durée 1h15.

Réservation obligatoire, en ligne. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Règlement de couple Brest a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole