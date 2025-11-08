REGLEMENT DE COUPLE – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

REGLEMENT DE COUPLE Début : 2025-11-08 à 18:00. Tarif : – euros.

Certains sont faits pour vivre seul et d’autres pour vivre à deux…Après des années de vie commune et deux enfants, Ludo et Sophie se sont séparés pour le meilleur et pour le pire. Ont-ils pris la bonne décision ? L’amour a t-il une date de péremption ?Ludo et Sophie vont découvrir les sites de rencontres, sortir avec quelqu’un de plus jeune, gérer les ados ou, pourquoi pas, se remettre ensemble. Le débat est ouvert et ils vous invitent à en discuter avec eux !

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67