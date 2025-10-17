Réhabilitation de deux anciens logements à Ceyssac Centre bourg Ceyssac

Réhabilitation de deux anciens logements à Ceyssac Vendredi 17 octobre, 14h00 Centre bourg Haute-Loire

Visite groupée // Réhabilitation de deux logements à Ceyssac

Vendredi 17 Octobre 2025

De 14H00 à 16H00

43000 CEYSSAC (adresse précise communiquée après inscription)

Description de l’évènement :

L’agence Let’s Go Architectes, en association avec la Mairie de Ceyssac et le CAUE de la Haute-Loire, vous propose une visite de chantier en présence des professionnels du projet.

Venez découvrir la réhabilitation de deux anciens logements, dont seuls les murs en pierre ont été conservés. Le projet comprend la création de nouvelles ouvertures avec des menuiseries bois réalisées localement par l’entreprise Defix, ainsi qu’une surélévation en ossature bois habillée d’un bardage à claire-voie. Cette intervention permet de minimiser les charges, d’adoucir la perception de hauteur de la façade et de distinguer clairement l’existant des ajouts contemporains. Les logements se développent sur trois niveaux.

Centre bourg 43000 Ceyssac Ceyssac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

©Let’go architectes