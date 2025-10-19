Réhabilitation de l’ancienne abbaye de Thenailles Abbaye de Thenailles 8 rue de l’abbaye à 02140 Thenailles Thenailles

Réhabilitation de l’ancienne abbaye de Thenailles Dimanche 19 octobre, 11h00 Abbaye de Thenailles 8 rue de l’abbaye à 02140 Thenailles Aisne

Mon frère et moi, nous venons d’acquérir l’ancienne abbaye de Thenailles (France), dans l’Aines, près de Vervins au cœur la région des églises fortifiées.

L’ancienne abbaye de l’ordre de Prémontré a été fondée en 1130. Le bâtiment et la propriété que l’on a pu acheter date de 1766.

Nous voulons rénover la bâtisse et nous voulons la réhabiliter :

– Une salle de réception évènementielle de prestige.

– Sous forme de gîtes dans le bâtiment principale.

– Sous forme de tiny-house

Les gîtes seront authentiques, éco-responsables dans le respect de l’histoire des lieux.

Nous aimerions y faire des gîtes touristiques, avec les mots clefs suivants :

– Authenticité

– Durabilité

– Eco-responsable

– Produit du Terroir

– Excellence

– Intégration des circuits courts

