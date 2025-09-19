Réhabilitation d’un immmeuble ancien du XIXe siècle Patrimoine Bâti Chaumont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville », la Ville de Chaumont a le plaisir de convier les habitants, les partenaires institutionnels et les acteurs locaux à la présentation du projet de réhabilitation d’un immeuble situé en plein centre-ville.

Ce bâtiment a fait l’objet d’une transformation ambitieuse visant à lui redonner vie tout en respectant son identité historique.

Patrimoine Bâti 12 rue victoire de la marne, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Construit au XVIᵉ siècle, cet édifice était probablement un commerce lié aux Halles qui se trouvaient alors à l’emplacement actuel de l’Hôtel de Ville. Entièrement remanié au XVIIIᵉ siècle, il abrite dans sa cour intérieure un escalier de style classique à double volée divergente, doté d’une rampe en fer forgé sur limon de pierre.

Partiellement abandonné depuis plusieurs décennies, l’ensemble immobilier n’abritait plus qu’un commerce en rez-de-chaussée et présentait un état de dégradation avancé.

Le projet de rénovation en cours s’inscrit dans une démarche de revitalisation urbaine, de dynamisation du tissu économique local (rénovation complète d’une cellule commerciale) et d’amélioration du cadre de vie des habitants (création de logements dans les étages et dans l’arrière-corps jusqu’alors vacants). Centre ville

© Soliha