Réhabilitation d’une habitation à Valence Centre ville deValence Valence

Visite groupée // Transformation d’une habitation à Valence

Samedi 18 Octobre 2025

De 10H00 à 12H00

26000 VALENCE (adresse précise communiquée après inscription)

Description de l’évènement :

L’agence Kypséli architectes, en partenariat avec Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et le CAUE de la Drôme, vous propose la visite d’une habitation en présence de l’architecte associé Thomas JOULY et des habitants.

Venez découvrir la transformation d’une maison mêlant rénovation et extension, avec une approche respectueuse du bâti existant. Le projet conserve les éléments d’origine lorsque cela est possible (prise en compte du « déjà là »), et intègre une extension en ossature bois qui ouvre pleinement le salon sur le jardin. L’intervention comprend également des aménagements intérieurs en bois.

Centre ville deValence 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

©Thomas Joulie Kypsélie Architectes