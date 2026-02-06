Réhabilitation d’une mare et d’un sentier forestier Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Réhabilitation d’une mare et d’un sentier forestier

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

L’équipe de la Maison de la Nature vous invite à la rejoindre le temps d’une journée, pour un chantier participatif qui vous permettra de tout comprendre du fonctionnement d’une mare. Goûter offert à la fin de la journée

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

The Maison de la Nature team invites you to join them for a day, for a participative workcamp that will enable you to understand everything about how a pond works. A snack will be served at the end of the day

