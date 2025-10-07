Réhabitons nos centres ! Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Réhabitons nos centres ! Livres in Room Saint-Pol-de-Léon mardi 7 octobre 2025.
Réhabitons nos centres !
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 18:30:00
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
Rencontre-échange sur le bâti vacant de centre-ville animé par HLC et Citémétrie. Sur inscription. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 33 04
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Réhabitons nos centres ! Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-09-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX