REHVA Annual Meeting 2026 Hôtel Le Saint-Paul Nice

REHVA Annual Meeting 2026

Hôtel Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-20

REHVA est la Fédération européenne des associations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Organisation faîtière qui représente plus de 120 000 concepteurs, ingénieurs en installations techniques du bâtiment, techniciens et experts

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Hôtel Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : REHVA Annual Meeting 2026

REHVA is The Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations founded in 1963. Umbrella organization that represent over 120,000 HVAC designers, building services engineers, technicians and experts across 24 European Countries.

L’événement REHVA Annual Meeting 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur