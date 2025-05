Nuit de l’Imagination: Neighbors (Activités de l’après-midi) – Reid Hall Paris, 24 mai 2025, Paris.

Une preuve d’inscription, via un code QR sur votre téléphone ou sur papier, est obligatoire pour entrer dans Reid Hall. Les personnes n’ayant pas de code n’auront pas accès à l’événement.

Cet événement aura lieu en anglais.

Organisé par le Columbia Global Paris Center et l’Institute for Ideas and Imagination.

Cette année, la Nuit de l’Imagination, célèbre le voisinage et propose des événements destinés à explorer ce que signifie la notion de vivre-ensemble.

Tout au long de l’après-midi, Reid Hall accueillera des activités pour les enfants et les familles, notamment un concert, un atelier de théâtre et une exposition d’art présentant le travail d’enfants d’écoles locales, explorant les notions de migration et de solidarité.

La Nuit de l’Imagination

Organisée par le Columbia Global Paris Center et l’Institute for Ideas and Imagination, la Nuit de l’Imagination choisit chaque année un thème d’importance mondiale (Climat en 2023, Ennui en 2024, Voisins en 2025) pour célébrer le travail et les collaborations qui définissent Reid Hall.

Programme

Activités de 15h à 18h — Familles et enfants (à partir de 5 ans) Un goûter sera offert par la Caféothèque Reid Hall.

– 15h: Concert pour enfants par le 1991 Project, une association de soutien aux musiciens ukrainiens

– 16h: Yoga en famille avec Ulrika Dezé de Yogamini

– 17h: Spectacle de théâtre pour enfants « Rémi Do et Gagaboum – Le La des villes et le La des champs » par la compagnie Regarde il neige

– 15h-18h: Jeux communautaires par SOS Méditerranée, une organisation humanitaire maritime européenne pour le sauvetage en mer

Expositions de 15h à 20h30

– Œuvres d’enfants des écoles locales: Entrée de Reid Hall

– Œuvre multimédia de l’artiste française Marie-Laurence Lamy, comprenant des dessins de son enfance dans le quartier de Montparnasse: Caféothèque Reid Hall

– Œuvre de l’artiste congolais Mega Mingiedi Tunga: Grande Salle Ginsberg-LeClerc

– Exposition de photos « Sauver, Protéger, Témoigner » de SOS Méditerranée: Salle de Conférence

Remarque : les activités se déroulent dans la salle de conférence de 15 à 18 heures, l’exposition étant visible de préférence de 18 à 19 heures ou lors de la réception qui suit la représentation.

Le lieu

Cet événement aura lieu à Reid Hall dans la Grande Salle Ginsberg-LeClerc, construite en 1912 et entièrement rénovée en 2023 grâce au généreux soutien de Judith Ginsberg et Paul LeClerc.

Le samedi 24 mai 2025

de 15h00 à 20h30

gratuit

Les billets pour cet événement sont émis au nom de chaque participant inscrit. Dès leur arrivée, les personnes présentant un code QR seront scannées et marquées comme présentes. Les personnes ne présentant pas de code QR pourront tout de même être admises, à condition que leur nom figure sur la liste officielle des participants.

Public enfants, jeunes et adultes.

Reid Hall 4 rue de Chevreuse 75006 Paris

« Neighbors » explore la signification des notions de vivre-ensemble, depuis le quartier de Montparnasse jusqu’aux questions de migration, de déplacement et de solidarité.