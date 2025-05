Une preuve d’inscription, via un code QR sur votre téléphone ou sur papier, est obligatoire pour entrer dans Reid Hall. Les personnes n’ayant pas de code n’auront pas accès à l’événement.

Cet événement aura lieu en anglais.

Cette année, la Nuit de l’Imagination, célèbre le voisinage et propose des événements destinés à explorer ce que signifie la notion de vivre-ensemble.

Le soir, la Nuit de l’Imagination proposera deux événements : une allocution de l’autrice et historienne Marina Warner, suivie d’une expérience musicale collective créée par Ursula Kwong-Brown et Daniel Erdberg. La Nuit se terminera par une réception assurée par Les Cuistots Migrateurs.

Organisée par le Columbia Global Paris Center et l’Institute for Ideas and Imagination, la Nuit de l’Imagination choisit chaque année un thème d’importance mondiale (Climat en 2023, Ennui en 2024, Voisins en 2025) pour célébrer le travail et les collaborations qui définissent Reid Hall.

Performance | De 19h à 20h30

Planting Signs, Building the Neighbourhood

Dans cette conférence illustrée, l’écrivaine Marina Warner explorera l’idée de quartier et suggérera des moyens de transformer un nouvel endroit étrange en un foyer. S’inspirant de l’axiome d’Alfred Korzybski, « The map is not the territory », et donnant des exemples tirés du travail du projet Stories in Transit, elle réfléchira à la manière dont les réfugiés, les migrants et les nouveaux arrivants peuvent développer le récit et d’autres stratégies imaginatives pour favoriser le voisinage, l’appartenance et la communauté.

The High Desert

Cette performance musicale de Daniel Erdberg et Ursula Kwong-Brown est un rêve sonore collectif, un nuage tourbillonnant de fragments sonores, musicaux et linguistiques qui se transforment en une vision éphémère dans l’espace entre l’auditeur et l’interprète. S’inspirant d’éléments rituels, la pièce invite à un engagement actif et à une réflexion commune sur notre propre altérité.