Reignac Geek Academy Salle des Fêtes Reignac

Reignac Geek Academy

Salle des Fêtes 24 Rue de la République Reignac Gironde

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Les consoles et jeux vidéos rétros débarquent à la salle des fêtes de Reignac !

Organisé par l’APE de Reignac, retrouvez des jeux rétros, jeux de société, flipper, brocante geek… .

Salle des Fêtes 24 Rue de la République Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 30 68 51 lesptitsreignacais@gmail.com

