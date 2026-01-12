Reignac Geek Academy Salle des Fêtes Reignac
Reignac Geek Academy Salle des Fêtes Reignac samedi 7 février 2026.
Reignac Geek Academy
Salle des Fêtes 24 Rue de la République Reignac Gironde
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Les consoles et jeux vidéos rétros débarquent à la salle des fêtes de Reignac !
Organisé par l’APE de Reignac, retrouvez des jeux rétros, jeux de société, flipper, brocante geek… .
Salle des Fêtes 24 Rue de la République Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 30 68 51 lesptitsreignacais@gmail.com
