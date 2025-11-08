Reiki Master Lons-le-Saunier

Reiki Master Lons-le-Saunier samedi 8 novembre 2025.

Reiki Master

22 Rue Sébile Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-08

Vous avez vécu les initiations des trois premiers degrés et expérimenté dans votre vie et votre cœur tous les bienfaits de cette pratique.

Vous avez proposé vos services et êtes désireux de transmettre à votre tour. Ce niveau de maître enseignant vous amènera dans une nouvelle dimension d’évolution personnelle et de partage.

Reiki Master à Lons le Saunier. Je suis ravie de vous accompagner au cours de ces 4 jours pour la formation de Maître enseignant Reiki Usui et Tibet.

Révision des trois premiers niveaux

Qu’est-ce que la maîtrise ?

Quel est le rôle, l’engagement éthique du Maître ?

La Maîtrise dans le système Usui/Tibet, Présentation et utilisation des symboles et mantra de la maîtrise

La Maîtrise pas à pas

puis de la pratique et des partages .

22 Rue Sébile Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 37 32 71 catherineloiseau@orange.fr

English : Reiki Master

German : Reiki Master

Italiano :

Espanol :

L’événement Reiki Master Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-08-22 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)