Réimaginer la Préhistoire en Pays d’Othe pour petits et grands, Maison de la Préhistoire Othéenne, Villemaur-sur-Vanne

Informations pratiques

Réimaginer la Préhistoire en Pays d’Othe pour petits et grands Samedi 19 septembre, 14h00 Maison de la Préhistoire Othéenne Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Profitez de différentes animations :

démonstration de techniques préhistoriques : allumage de feu, taille de silex, farine

ateliers pour les enfants : fresque, polissage de silex, jeux pour découvrir l’archéologie

intermède musical : extraits du « P’tit concert de l’Onc Pascal » à 16:00

buvette.

Maison de la Préhistoire Othéenne 35 route Nationale 10160 Aix-Villemaur-Palis Villemaur-sur-Vanne 10160 Aube Grand Est +33628780019 https://arpa.s2.yapla.com/fr/mpo https://www.facebook.com/profile.php?id=61557484580441 La Maison de la Préhistoire Othéenne est née de la volonté de mettre en valeur une collection remarquable de silex taillés et polis, dite « Collection Dijon », du nom de son découvreur. Cet ensemble témoigne d’une riche activité humaine dans notre Pays d’Othe à une époque largement méconnue du public. La muséographie de cet espace a été conçue par Fabien Langry-François, archéologue lithicien de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), afin que les pierres livrent aux habitants du XXIe siècle le secret de ceux qui les ont travaillées et exploitées du Paléolithique au Néolithique, des milliers d’années avant notre ère. Une plongée dans le lointain passé local, quand les ressources géologiques dictaient les migrations des populations à travers l’Europe et les incitaient à s’installer en Pays d’Othe. parking, place handicap

Profitez de différentes animations :

©AdelineToussaintConseil