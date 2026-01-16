Reims international tattoo show Reims
Reims international tattoo show Reims vendredi 13 février 2026.
Parc des expositions Reims Marne
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-15 19:00:00
2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15
Tout public
2e édition de la convention internationale de tatouage de Reims. Plus de 200 artistes tatoueurs proposent leurs créations aux visiteurs et amateurs durant trois jours. A partir du samedi un concours récompense les plus belles créations. Le tout rythmé par des concerts et des show live. .
Parc des expositions Reims 51100 Marne Grand Est
