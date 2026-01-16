Reims international tattoo show

Parc des expositions Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Tout public

2e édition de la convention internationale de tatouage de Reims. Plus de 200 artistes tatoueurs proposent leurs créations aux visiteurs et amateurs durant trois jours. A partir du samedi un concours récompense les plus belles créations. Le tout rythmé par des concerts et des show live. .

Parc des expositions Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Reims international tattoo show

L’événement Reims international tattoo show Reims a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT de la Marne