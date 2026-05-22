Reims, l’épopée légendaire Reims
Reims, l’épopée légendaire Reims samedi 30 mai 2026.
Reims
Reims, l’épopée légendaire
Centre-ville Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Les Fêtes Johanniques 2026 se tiendront les 30 et 31 mai.
Elles commémorent le sacre de Charles VII, conduit à Reims par Jeanne d’Arc, et attirent chaque année près de 100 000 curieux.Tout public
Rendez-vous le samedi 30 mai et dimanche 31 mai 2026 pour découvrir Reims, l’épopée légendaire , un nouveau chapitre des fêtes johanniques.
Tout au long du week-end le marché médiéval, des ateliers et des animations vous attendent autour de la cathédrale et de la basilique Saint-Remi.
Sans oublier la grande parade au départ du parvis de la basilique le samedi à 21h.
Et à partir du 19 mai et jusqu’au 2 juin, la galerie des Sacres, 33 portraits installés le long de la Voie des Sacres pour retracer l’héritage des 33 rois sacrés à Reims ! .
Centre-ville Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Reims, l’épopée légendaire
The Fêtes Johanniques 2026 will be held on May 30 and 31.
They commemorate the coronation of Charles VII, led to Reims by Joan of Arc, and attract some 100,000 visitors every year.
L’événement Reims, l’épopée légendaire Reims a été mis à jour le 2026-05-18 par Reims Tourisme & Congrès
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