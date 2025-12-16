Reinas par l’Ensemble El Sol Ma Région Virtuose Saint-Berthevin

Reinas par l’Ensemble El Sol Ma Région Virtuose

11 Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.

Ce programme aux belles couleurs baroques met en lumière les influences réciproques de l’Espagne et de la France à travers les airs de cour en espagnol des compositeurs français Gabriel Bataille, Etienne Moulinié et Henri de Bailly, et les pièces instrumentales d’inspiration française des compositeurs espagnols Santiago de Murcia et Gaspar Sanz.

• 45 min 8€ 2€ 18 ans .

Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire

English :

As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.

