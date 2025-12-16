Reinas par l’Ensemble El Sol Ma Région Virtuose Saint-Berthevin
Reinas par l’Ensemble El Sol Ma Région Virtuose Saint-Berthevin samedi 24 janvier 2026.
Reinas par l’Ensemble El Sol Ma Région Virtuose
11 Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin Mayenne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.
Ce programme aux belles couleurs baroques met en lumière les influences réciproques de l’Espagne et de la France à travers les airs de cour en espagnol des compositeurs français Gabriel Bataille, Etienne Moulinié et Henri de Bailly, et les pièces instrumentales d’inspiration française des compositeurs espagnols Santiago de Murcia et Gaspar Sanz.
• 45 min 8€ 2€ 18 ans .
11 Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire
English :
As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.
