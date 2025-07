Reine et Pirates Spectacle de rue tout public Compagnie Chaos Canem Parc de la Baume, Dieulefit Dieulefit

Reine et Pirates Spectacle de rue tout public Compagnie Chaos Canem Parc de la Baume, Dieulefit Dieulefit vendredi 8 août 2025.

Reine et Pirates Spectacle de rue tout public Compagnie Chaos Canem

Parc de la Baume, Dieulefit Parc de la Baume Dieulefit Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08 20:15:00

Date(s) :

2025-08-08

Reine & Pirates, c’est un spectacle plein d’humour, de bruitages, de combats à l’épée et d’inventions visuelles qui revisite l’histoire (vraie !) de Madame Ching, la seule femme à avoir porté le titre de reine des pirates. Pour toute la famille !

.

Parc de la Baume, Dieulefit Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 53 66 41 chaoscanem@gmail.com

English :

Reine & Pirates is a show full of humor, sound effects, sword fights and visual inventions, revisiting the (true!) story of Madame Ching, the only woman ever to hold the title of pirate queen. For the whole family!

German :

Reine & Pirates ist eine Show voller Humor, Geräusche, Schwertkämpfe und visueller Erfindungen, die die (wahre!) Geschichte von Madame Ching, der einzigen Frau, die den Titel Piratenkönigin trug, neu erzählt. Für die ganze Familie!

Italiano :

Reine & Pirates è uno spettacolo ricco di umorismo, effetti sonori, combattimenti di spade e invenzioni visive che rivisita la storia (vera!) di Madame Ching, l’unica donna ad aver detenuto il titolo di regina dei pirati. Per tutta la famiglia!

Espanol :

Reine & Pirates es un espectáculo lleno de humor, efectos sonoros, combates a espada e invenciones visuales que retoma la historia (¡verdadera!) de Madame Ching, la única mujer que ha ostentado el título de reina de los piratas. Para toda la familia

L’événement Reine et Pirates Spectacle de rue tout public Compagnie Chaos Canem Dieulefit a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux