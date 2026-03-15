Reines de Cœur Soirées à la Moon Yurt Moon Yurt Gannat

Reines de Cœur Soirées à la Moon Yurt

Moon Yurt 47 Route de Saint-Priest Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 20:30:00

fin : 2026-06-23 22:30:00

Date(s) :

2026-03-15 2026-03-20 2026-04-21 2026-05-07 2026-06-23

Cercles de femmes dans un cadre doux et bienveillant. Chaque soirée explore un thème du féminin, une plante alliée, des temps de parole et de présence corporelle. Il suffit de ressentir l’appel.

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Moon Yurt 47 Route de Saint-Priest Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 14 76 10 rainbowsandroseslinks@gmail.com

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English :

Women’s circles in a gentle, caring setting. Each evening explores a feminine theme, an allied plant, times for talking and body presence. All you have to do is feel the call.

L’événement Reines de Cœur Soirées à la Moon Yurt Gannat a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Val de Sioule