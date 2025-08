Reinhardt Buhr + Markéta Vostrá en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Reinhardt Buhr + Markéta Vostrá en concert (côté Records) Supersonic Records Paris mercredi 17 septembre 2025.

Supersonic Records présente… Reinhardt Buhr en concert !

REINHARDT BUHR

(Electro · Afrique du Sud)

L’histoire du parcours musical de Reinhardt Buhr est celle d’une transformation, d’une inspiration et d’un dévouement profond. À l’âge de 19 ans, la passion naissante d’un ami pour la guitare l’a poussé à s’y intéresser à son tour. Un an plus tard, il découvre la guitare flamenco et décroche presque immédiatement son premier petit concert local. Grâce à son talent naturel, il parvient à former un groupe qui part rapidement en tournée à travers tout le pays.

Reinhardt commence par jouer de la guitare, puis intègre progressivement divers instruments à ses performances en direct : violoncelle électrique, didgeridoo, piano, batterie, hang drum, shofar, saxophone électrique, et bien d’autres encore.

ÉCOUTER

https://reinhardtbuhr.bandcamp.com/music

REGARDER

https://www.youtube.com/@reinhardtbuhr

AIMER

https://www.instagram.com/reinhardt_buhr/

MARKÉTA VOSTRÁ

(Folk · Paris / Prague)

Markéta Vostrá est une auteure-compositrice-interprète originaire de la République tchèque, installée récemment à Paris, en France.

Ses chansons sont principalement inspirées par les relations humaines, des personnages fictifs ou réels, des rêves et des cauchemars.

Ses spectacles sont le plus souvent très intimistes, emportant les auditeurs sur une vague émotionnelle douce-amère, les plongeant à la fois dans l’instant présent, mais aussi dans les souvenirs et l’imaginaire.

ÉCOUTER

https://marktavostra.bandcamp.com/track/tale-about-a-whale

REGARDER

https://www.youtube.com/@marketavostra

AIMER

https://www.instagram.com/marketa.vostra/

Mercredi 17 Septembre 2025

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 20.50€ / 24€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Reinhardt Buhr joue sous vos yeux des titres electro en jouant du violoncelle électrique, didgeridoo, piano, batterie, hang drum, shofar, saxophone électrique, et bien d’autres encore !

