Réinventer la mode Ossès
Réinventer la mode Ossès samedi 11 octobre 2025.
Réinventer la mode
Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
La quinzaine de la mode responsable s’invite à la librairie Menta. Apportez un vêtement que vous souhaitez personnaliser ou transformer pour lui offrir une seconde vie ! Des couturières bénévoles de La Manufacture Pays Basque seront là pour vous accompagner. Maximum 8 personnes. Inscription à la librairie. .
Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com
English : Réinventer la mode
German : Réinventer la mode
Italiano :
Espanol : Réinventer la mode
L’événement Réinventer la mode Ossès a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Pays Basque