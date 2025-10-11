Réinventer la mode Ossès

Réinventer la mode Ossès samedi 11 octobre 2025.

Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques

La quinzaine de la mode responsable s’invite à la librairie Menta. Apportez un vêtement que vous souhaitez personnaliser ou transformer pour lui offrir une seconde vie ! Des couturières bénévoles de La Manufacture Pays Basque seront là pour vous accompagner. Maximum 8 personnes. Inscription à la librairie. .

Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com

