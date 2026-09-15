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Réinventer la ville avec et pour le vivant Maison de l’Environnement Anglet

jeudi 1 octobre 2026 · Maison de l'Environnement · Anglet

Réinventer la ville avec et pour le vivant Maison de l’Environnement Anglet

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Maison de l'Environnement
Adresse
297 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Réinventer la ville avec et pour le vivant

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01 19:30:00

Date(s) :
2026-10-01

Cette conférence explore comment le biomimétisme, inspiré du vivant, peut accélérer la transition vers des villes régénératives au service des écosystèmes.

Et si le vivant devenait notre modèle ? Le biomimétisme nous invite à puiser notre inspiration dans la nature pour repenser architecture, énergie et techniques, au service d’une transition écologique porteuse d’impacts positifs pour les écosystèmes.
Juliette Verseux nous montrera comment cette approche peut accélérer l’émergence de la ville régénérative.

Animé par Juliette Verseux de CEEBIOS.
Tout public, à partir de 18 ans.   .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

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English : Réinventer la ville avec et pour le vivant

L’événement Réinventer la ville avec et pour le vivant Anglet a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Anglet

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