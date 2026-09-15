Réinventer la ville avec et pour le vivant Maison de l’Environnement Anglet
jeudi 1 octobre 2026 · Maison de l'Environnement · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Réinventer la ville avec et pour le vivant
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01 19:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Cette conférence explore comment le biomimétisme, inspiré du vivant, peut accélérer la transition vers des villes régénératives au service des écosystèmes.
Et si le vivant devenait notre modèle ? Le biomimétisme nous invite à puiser notre inspiration dans la nature pour repenser architecture, énergie et techniques, au service d’une transition écologique porteuse d’impacts positifs pour les écosystèmes.
Juliette Verseux nous montrera comment cette approche peut accélérer l’émergence de la ville régénérative.
Animé par Juliette Verseux de CEEBIOS.
Tout public, à partir de 18 ans. .
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Réinventer la ville avec et pour le vivant
L’événement Réinventer la ville avec et pour le vivant Anglet a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Anglet
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