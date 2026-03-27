(Ré)inventer son habitat : créer un deuxième logement chez soi pour financer sa rénovation La Maison de l’Habitant Nantes
(Ré)inventer son habitat : créer un deuxième logement chez soi pour financer sa rénovation La Maison de l’Habitant Nantes mercredi 10 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 18:00 – 20:00
Gratuit : non Gratuit sur inscription
Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle ? Division de terrain, division de maison, extension ou adaptation au vieillissement d’un espace existant : cet atelier vous aidera à comprendre les solutions pour créer un logement supplémentaire et financer une rénovation performante. Vous pourrez également bénéficier de retours concrets et découvrir les démarches, aides et dispositifs existants pour valoriser votre bien.En savoir plus sur le cycle « (Ré)inventer son habitat » : Le cycle (Ré)inventer son habitat explorera de nouvelles façons d’habiter ou de rénover autrement les logements existants. Que vous soyez propriétaire, futur habitant ou simplement curieux, ces évolutions peuvent vous concerner. La Maison de l’Habitant propose un rendez-vous trimestriel d’information et d’échanges ouvert à tous pour découvrir des solutions concrètes, poser vos questions et partager vos réflexions. En juin, le premier atelier s’intéressera à la manière de créer un deuxième logement chez soi afin de financer sa rénovation.En partenariat avec l’Espace Conseil France Rénov’, Soliha et HAcréHA
La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/Qwk
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