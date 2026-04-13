Rejoignez la Balade Inclusive – Festival Vélo In Paris, parc floral entrée exposant 26 route du Champ de Manœuvre, 75012 Paris., Paris

Rejoignez la Balade Inclusive – Festival Vélo In Paris Dimanche 26 avril, 09h45 parc floral entrée exposant 26 route du Champ de Manœuvre, 75012 Paris. Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:45:00+02:00 – 2026-04-26T11:15:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:45:00+02:00 – 2026-04-26T11:15:00+02:00

PARTICIPEZ À UNE AVENTURE CYCLISTE UNIQUE

AU FESTIVAL VÉLO IN PARIS !

Rejoignez-nous pour une balade inoubliable au cœur du Festival Vélo In Paris. Que vous soyez adepte du tandem, du tricycle, du handbike, mordu de vélo cargo ou fidèle à votre vélo familial, cette randonnée conviviale est faite pour vous.

C’est une opportunité exceptionnelle de partager un moment mémorable et de découvrir toute la richesse de l’univers cycliste. Petits et grands, venez vivre cette expérience chaleureuse, inclusive et accessible à tous !

VOTRE PROGRAMME DU DIMANCHE 26 AVRIL 2026

• 09h45 | Accueil des participants Accès spécifique par l’entrée des exposants : 26 route du Champ de Manœuvre, 75012 Paris.

• 10h00 | Départ de la balade parade vélo – Ouverture du festival au public et grand départ ! Nous commencerons par un tour de la piste test avant de quitter l’enceinte du Parc Floral pour une balade d’environ 1h15.

• 11h30 – 12h30 | Conférence & Échanges – Table ronde : « Le rôle du vélo adapté pour l’autonomie et l’inclusion dans la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite ».

• 14h00 | Initiation au tandem. Session d’initiation directement sur la piste test du festival.

Informations Pratiques

Lieu : Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide, 75012 Paris. L’accès au Festival Vélo In Paris nécessite un badge visiteur disponible gratuitement via ce lien : Inscription ici https://events.velo-in-paris.com/Page/8248

Merci de réserver votre participation par mail auprès de info@starrp.org

Équipement : N’oubliez pas votre casque, votre vélo et votre bonne humeur !

Venez partager ce moment mémorable, riche en découvertes et en rencontres avec des experts et passionnés. Nous avons hâte de vivre cette aventure cycliste exceptionnelle avec vous !

Événement proposé par : staarp.org – onpedaletous.fr – handivelo.fr

Coordonnées de Staarp Tandem : 40 rue Gambetta 93100 Montreuil / 07 67 94 25 22 / info@staarp.org / staarp.org

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Dim 26/4 de 9h45 à 11h15 au Parc Floral de Paris, une balade à vélo 100% inclusive, ouverte à tous