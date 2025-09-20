Rejoignez la troupe de théâtre amateur d’Artopie ! Artopie Meisenthal

Dirigé cette année par Marion Grandjean, metteuse en scène de la Compagnie les Anges nus.

Une réunion d’information est d’inscription est prévue le 20 septembre à 18 H.

Les dates de répétitions sont les suivantes

11 et 12 octobre / 8 et 9 novembre / 10 et 11 janvier / 7 et 8 février / 14 et 15 mars / 11 et 12 avril / 25 et 26 avril / 29 avril général / 30 avril Représentation / 30 mai Représentation

(2 we en option en fonction de la météo 24 et 25 janvier et/ou 28 et 29 mars)

Horaires samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 17h.

D’autres dates de représentations seront prévues en fonction de la tournée organisée.

Une participation aux frais est demandée. Repas sur le principe de l’auberge espagnole.

Inscription et renseignements via artoptheatre@gmail.com ou tél au 06 12 70 55 44.Adultes

Artopie 6 rue de la poste Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 6 12 70 55 44

English :

Directed this year by Marion Grandjean, director of Compagnie les Anges nus.

Join the Artopie amateur theater troupe!

An information and registration meeting is scheduled for September 20 at 6 pm.

Rehearsal dates are as follows:

october 11 & 12 / November 8 & 9 / January 10 & 11 / February 7 & 8 / March 14 & 15 / April 11 & 12 / April 25 & 26 / April 29: General / April 30: Performance / May 30: Performance

(2 optional weekends, weather permitting: January 24 and 25 and/or March 28 and 29)

Schedules: Saturday, 2 pm to 8 pm and Sunday, 10 am to 5 pm.

Other performance dates will be scheduled according to the tour organized.

A contribution to expenses is requested. Meal served at the « auberge espagnole ».

Registration and information via artoptheatre@gmail.com or tel. 06 12 70 55 44.

German :

Wird dieses Jahr von Marion Grandjean, Regisseurin der Compagnie les Anges nus, geleitet.

Schließen Sie sich der Amateurtheatergruppe von Artopie an!

Ein Informations- und Anmeldetreffen ist für den 20. September um 18 Uhr vorgesehen.

Die Probentermine sind wie folgt:

11. und 12. Oktober / 8. und 9. November / 10. und 11. Januar / 7. und 8. Februar / 14. und 15. März / 11. und 12. April / 25. und 26. April / 29. April: General / 30. April: Aufführung / 30. Mai: Aufführung

(2 We optional je nach Wetterlage: 24. und 25. Januar und/oder 28. und 29. März)

Öffnungszeiten: Samstag von 14.00 bis 20.00 Uhr und Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Weitere Aufführungstermine werden je nach der organisierten Tournee geplant.

Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Mahlzeit nach dem Prinzip der Auberge espagnole.

Anmeldung und Informationen über artoptheatre@gmail.com oder Tel. 06 12 70 55 44.

Italiano :

Diretto quest’anno da Marion Grandjean, direttrice della Compagnie les Anges nus.

Unitevi al gruppo teatrale amatoriale Artopie!

Una riunione informativa e di iscrizione è prevista per il 20 settembre alle 18.00.

Le date delle prove sono le seguenti

11 e 12 ottobre / 8 e 9 novembre / 10 e 11 gennaio / 7 e 8 febbraio / 14 e 15 marzo / 11 e 12 aprile / 25 e 26 aprile / 29 aprile: Generale / 30 aprile: Spettacolo / 30 maggio: Spettacolo

(2 fine settimana facoltativi a seconda del tempo: 24 e 25 gennaio e/o 28 e 29 marzo)

Orari: sabato dalle 14.00 alle 20.00 e domenica dalle 10.00 alle 17.00.

Altre date di rappresentazione saranno programmate in base al tour.

È richiesto un contributo alle spese. I pasti sono serviti in stile « auberge espagnole ».

Iscrizioni e informazioni su artoptheatre@gmail.com o tel. 06 12 70 55 44.

Espanol :

Dirigida este año por Marion Grandjean, directora de la Compagnie les Anges nus.

¡Únete al grupo de teatro aficionado Artopie!

Está prevista una reunión de información e inscripción el 20 de septiembre a las 18.00 horas.

Las fechas de los ensayos son las siguientes

11 y 12 de octubre / 8 y 9 de noviembre / 10 y 11 de enero / 7 y 8 de febrero / 14 y 15 de marzo / 11 y 12 de abril / 25 y 26 de abril / 29 de abril: General / 30 de abril: Actuación / 30 de mayo: Actuación

(2 fines de semana opcionales en función de la meteorología: 24 y 25 de enero y/o 28 y 29 de marzo)

Horarios: sábado de 14:00 a 20:00 y domingo de 10:00 a 17:00.

Se programarán otras fechas de representación en función de la gira.

Se solicita una contribución a los gastos. Las comidas se servirán al estilo de una « auberge espagnole ».

Inscripciones e información en artoptheatre@gmail.com o tel. 06 12 70 55 44.

