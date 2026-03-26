Rejoignez l’aventure du Pont9 ! Maison Marion du Faouët Rennes Jeudi 26 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine

Le journal de quartier vous invite le jeudi 26 mars à la Maison Marion du Faouët.

**Le journal du quartier « Le Pont9″** invite ses distributrices et distributeurs à une rencontre conviviale **le jeudi 26 mars 2026 à la Maison Marion du Faouet, 10 Allée Marion du Faouët.**

Vous aimeriez faire partie de nos distributeurs ?

Rejoignez-nous également **jeudi à 18 heures !**

**L’équipe du Pont9**

[Journalpont9@gmail.com](mailto:Journalpont9@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T20:00:00.000+01:00

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Journalpont9@gmail.com 0623116050

Maison Marion du Faouët 10 Allée Marion du Faouët, 35000 Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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