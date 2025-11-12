Rejoignez l’aventure Forindustrie : Découvrez les métiers du futur ! Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD Clermont-Ferrand

Rejoignez l’aventure Forindustrie : Découvrez les métiers du futur ! Mercredi 12 novembre, 08h30 Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD Puy-de-Dôme

Plongez dans l’univers de Forindustrie, l’évènement immersif qui met en lumière les métiers de l’industrie, de la technologie et de l’innovation via un méta verse. Lors de cette réunion d’information, découvrez comment rejoindre un groupe dynamique pour vivre une aventure collective autour de l’emploi, de la découverte des entreprises et des nouvelles opportunités professionnelles. En quoi cela consiste et ce qui sera prévu au programme : Jeux, Visite entreprise, Marché du travail local ect..

Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

