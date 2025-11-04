Rejoignez l’Aventure Forindustrie : Un Voyage Immersif ! Forges-les-Eaux – Agence FORGES LES EAUX Forges-les-Eaux

Rejoignez l’Aventure Forindustrie : Un Voyage Immersif ! Forges-les-Eaux – Agence FORGES LES EAUX Forges-les-Eaux mardi 4 novembre 2025.

Nous avons le plaisir de vous convier à une réunion de présentation pour la 3eme édition de Forindustrie. Cet événement est une manière ludique , à travers le numérique de découvrir les métiers de l’industrie et ses entreprises. Êtes vous prêts à relever le défi ? Plongée immersive : Découvrez un univers ludique et pédagogique qui rend l’apprentissage des métiers de l’industrie captivant. Interactivité : Participez à des échanges enrichissants et partagez vos expériences avec les animateurs. Out

Forges-les-Eaux – Agence FORGES LES EAUX 76440 Forges-les-Eaux Seine-Maritime Normandy

Nous avons le plaisir de vous convier à une réunion de présentation pour la 3eme édition de Forindustrie. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie